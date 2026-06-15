Поредно силно представяне записаха състезателите на спортен карате клуб "Феникс“ (Рогош) по време на 15-ото издание на международния турнир за купа "Черно море“. В престижната надпревара клубът от пловдивското село участва с 12 състезатели, които още в първия ден спечелиха общо десет отличия – две шампионски титли, пет сребърни и три бронзови медала, съобщиха за Plovdiv24.bg от община "Марица".

На най-високото стъпало на почетната стълбичка се изкачиха Милена Цанкова и Георги Николов, които заслужено завоюваха шампионските титли в своите категории. Със сребърни медали се окичиха Анастасия Цанкова, Христо Вълканов, Илиян Тотев, Таньо Николов и Стилиян Домусчиев, демонстрирайки отлична подготовка и спортен дух. Бронзови отличия спечелиха Никол Петрова, Дария Динкова и Емил Георгиев, които също допринесоха за успешното представяне на клуба.

Макар да не достигнаха до призовите места, Георги Пацев, Димитър Вълканов и Михаил Мачканов показаха характер и достойна игра срещу силна международна конкуренция. Участието им донесе ценен състезателен опит, който ще бъде важен за бъдещото им развитие.

ГАЛЕРИЯ: 10 медала за каратеките на Феникс (Рогош) от международния турнир за купа "Черно море" ‹ Виж всички 8 снимки ›

Изключително горд съм с всички наши състезатели. Те показаха дисциплина, воля и желание за победа, като дадоха най-доброто от себе си на татамито. Благодаря на родителите за доверието и подкрепата, без които тези успехи не биха били възможни. Специална благодарност отправям и към Община Марица за последователната подкрепа към спорта и към усилията ни да изграждаме здрави, уверени и успешни млади хора, заяви треньорът на клуба семпай Йордан Зикямов.

Кметът на Община Марица Димитър Иванов поздрави състезателите и техния треньор за поредния успех.

Каратеките на СКК "Феникс“ - Рогош за пореден път доказаха, че с труд, постоянство и талант могат да бъдат сред най-добрите. Поздравявам всички медалисти, както и състезателите, които достойно представиха клуба и общината. Гордеем се с техните постижения и ще продължим да подкрепяме развитието на спорта и младите таланти в Община "Марица". Пожелавам им още много успехи и нови поводи за радост, каза Димитър Иванов.

Според него постигнатите резултати на клуб "Феникс“ затвърждават позициите му сред водещите карате тимове в региона.