Каратеките на АСКК “Тракия“ (Пловдив) спечелиха 5 златни, 4 сребърни и 6 бронзови медала от международния турнир за купа "Черно море“, който се проведе в Несебър. Два дни, изпълнени с много емоции, боен дух и силни срещи, радваха публиката в в зала "Арена Несебър“, съобщиха за Plovdiv24.bg от пловдивския клуб.

Шампиони станаха: Мила Клинкова (девойки, +55кг), Петър Нанев (кадети, до 70кг), Ивелина Керечиева ( 2015г./кат.50кг.), Дария Стамова (2014г./ 45кг.) и Димитър Димчев ( 2012г./+70кг.).

Вицешампионски титли завоюваха: Станимир Жечев /деца 2015г., кат 50кг./, Антон Данков(ветерани, +75кг.), Георги Кордев (юноши, +80кг.) и Стивън Балджиев (втора девизия, до 70кг.).

Пловдивските каратеки се върнаха с 15 медала от Несебър

Бронзови медалисти са: Пламен Тонев (юноши, +80кг.), Георги Григоров (юноши, до 70кг.), Василена Димитрова (кадетки, до 55кг.), Йордан Христев (кадети, до 70кг.), Петър Илиев (кадети, до 70кг.), Дария Александрова /деца 2015г., кат.40кг./.