Отборът на ХК "Труд“ при момчетата до 12 години завоюва шампионската титла на Държавното първенство по хандбал, което приключи във Варна. Младите таланти от пловдивското село изиграха впечатляващ финален турнир и заслужено се окичиха със златните медали след поредица от силни двубои в зала "Владислав“.

По пътя към върха възпитаниците на треньора Николай Нейчев демонстрираха характер и отлична отборна игра, съобщиха за Plovdiv24.bg от община "Марица". След успешното си представяне в груповата фаза те достигнаха до полуфинала, където надделяха над "коравия“ тим на "Чардафон“ (Габрово) с 18:16.

В големия финал съперник на ХК "Труд“ бе силният тим на "Локомотив“ (Варна), считан за един от фаворитите за титлата. В среща, изпълнена с напрежение и драматични моменти, младите хандбалисти от Труд показаха огромно сърце и воля за победа, за да стигнат до заслужен успех с 20:17 и шампионската титла. Допълнително признание за отличното представяне на отбора получи Стоян Стойнов, който бе избран за най-полезен състезател (MVP) на държавното първенство.

ГАЛЕРИЯ: Златен триумф за ХК "Труд" в държавното първенство по хандбал ‹ ›

Работим с тези деца вече четири години и отлично познавам техните качества и потенциал. Изиграха изключително силен турнир, въпреки че шестима от състезателите са по-малки от възрастовата група до 12 години. Най-голямата им сила е колективът – те са много сплотени и именно в трудните моменти това си пролича. Подкрепяха се взаимно, преодоляваха препятствията заедно и заслужено стигнаха до шампионската титла, заяви щастливият треньор Николай Нейчев.

Кметът на Община "Марица" Димитър Иванов поздрави младите шампиони и техния треньор за историческия успех.

Гордея се безкрайно с тези талантливи деца, които прославиха Община Марица и показаха какво могат да постигнат трудът, постоянството и отборният дух. Миналата година съвсем малко не им достигна да спечелят златните медали. Днес те доказаха, че когато има желание, дисциплина и сърце, мечтите се сбъдват. Поздравявам състезателите, треньорския екип и родителите за този великолепен успех! Вие сте истински пример за младите хора и достойни посланици на нашата община, каза Димитър Иванов.

Със спечелената шампионска титла младите хандбалисти на ХК "Труд“ затвърдиха мястото си сред най-добрите и перспективни отбори в страната.