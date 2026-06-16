Отборът на ХК "Труд“ при момчетата до 12 години завоюва шампионската титла на Държавното първенство по хандбал, което приключи във Варна. Младите таланти от пловдивското село изиграха впечатляващ финален турнир и заслужено се окичиха със златните медали след поредица от силни двубои в зала "Владислав“.
По пътя към върха възпитаниците на треньора Николай Нейчев демонстрираха характер и отлична отборна игра, съобщиха за Plovdiv24.bg от община "Марица". След успешното си представяне в груповата фаза те достигнаха до полуфинала, където надделяха над "коравия“ тим на "Чардафон“ (Габрово) с 18:16.
В големия финал съперник на ХК "Труд“ бе силният тим на "Локомотив“ (Варна), считан за един от фаворитите за титлата. В среща, изпълнена с напрежение и драматични моменти, младите хандбалисти от Труд показаха огромно сърце и воля за победа, за да стигнат до заслужен успех с 20:17 и шампионската титла. Допълнително признание за отличното представяне на отбора получи Стоян Стойнов, който бе избран за най-полезен състезател (MVP) на държавното първенство.
Кметът на Община "Марица" Димитър Иванов поздрави младите шампиони и техния треньор за историческия успех.
Със спечелената шампионска титла младите хандбалисти на ХК "Труд“ затвърдиха мястото си сред най-добрите и перспективни отбори в страната.