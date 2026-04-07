В Пловдив се проведе първият мемориален турнир в памет на Павел Дженев - едно от големите имена в българския хандбал, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Инициативата бе на семейството му – съпругата Веселка, дъщерята Марта и сина Павел - младши. Така бе отбелязана 5-годишнината от кончината на Дженев, който напусна този свят на 3 април 2021 г. Събитието се проведе в залата на Пловдивския университет на бул. "Българя“ и бе подкрепено от проф. Веселин Маргаритов.

Организаторите вярват, че мемориалът ще стане традиция. Планира се в бъдеще да бъдат привличани повече подрастващи хандбалисти, които да възродят хандбала под тепетата.

Сред гостите на празника бяха: Виржиния Гарабедян, Даниела Гъгнева, Симона Запрянова, Паско Райчев, Величко Личев, Симеон Пишманов, Димитър Кожухаров, Илия Кисимов, Николай Гъгнев, Марин Мичев, Ненко Калакунов, Александър Богданов, Лъчезар Миронов, Димитър Ангелов, Пенко Златев, Минко Запрянов, Огнян Аладжов, Ангел Алексиев, Георги Сивов, Атанас Матански, Благовест Тонков и други ветерани на хандбала от региона и България.

По време на мемориала се проведе и среща между ветераните на Пловдивския регион и Свиленград. Домакините спечелиха след изпълнение на 7-метрови хвърляния. Редовното време завърши при равен резултат 20:20.

Пловдив - Свиленград 24:23 - след 7-метрови хвърляния (20:20, 11:9)

Пловдив се представи в следния състав: Янко Янчев, Павел Дженев-мл, Методи Галчев, Христо Ангелов, Васил Бончев, Бончо Нешевски, Бедо Саркисян, (Христо Христов, Борис Дженев (внукът), Георги Бойчев, Валентин Гюрджеклиев, Георги Андреев, Борислав Марковски, Мирослав и Васил Пиндеви.

Треньори: Симеон Пишманов и Пенко Златев.

Съставът на Свиленград бе организиран от проф. Веселин Маргаритов.

Съдии на срещата бяха: Елена Хаджийска и Божидар Кратунков.

Павел Малешков Дженев е роден на 10 август 1951 г. във Варна. Отиде си от този свят на 3 април 2021 г. Дженев е единственият български треньор по хандбал, водил отбор на олимпийски игри. През 2004 г. в Атина той бе треньор на националния отбор на Ангола за жени. Съставът зае девето място от десет участващи държави.

През 2004 година Ангола стана и шампион на Африканските игри в Кайро, като повтори постижението си от 2002 г. в Мароко. Под ръководството на Дженев Ангола бе на 13-то място на световното за жени през 2001 г. в Италия и на 17-то място, две години по-късно в Хърватия.

Павката започва да играе хандбал от 12-годишен в "Локомотив" (Варна), където треньори са Димитър Нушев-Барона и Веселин Калпаков. През 1969 г. става курсант в ТФС "В. Левски" в Пловдив. Под тепетата играе за "Академик", "Тракия" и "Локомотив".

Между 1971 и 1973 г облича екипа на ЦСКА. Връща се в "Тракия" и остава в отбора до края на кариерата си през 1980 г. Беше неизменен капитан на "канарчетата". През 1977 г. вдигна купата на България по хандбал за мъже.

С отбора на България дебютират на световното за мъже в група "А" през 1974 г. в ГДР. Игра и на първенството в група "А" през 1978 г. в Дания,

През 1981 г. възроди традициите на хандбала в "Тракия“.

През 80-те години бе и треньор на младежкия национален отбор на България.

През есента на 1997 г. пое женския състав на "Локомотив-Агротел". С него е три пъти шампион на България, взе два пъти и националната купа за жени. Между 1997 и 2001 г. бе треньор на националния отбор на България за жени. За кратко ръководи и жените на "Пирин" (Блгр).

През 2014 г. пое състава на "Свиленград-ПУ ("П. Хилендарски"). За сезон 2000-2001 г. бе треньор на възродения мъжки отбор на "Ботев" (Пд). С него спечели Купа България за 2001 г.

Между юли 2008 и януари 2009 г. бе генерален секретар на БФ по хандбал.

Бил е преподавател по физкултура в ПУ "П. Хилендарски“ и учител в ОУ "В. и К. Тютюнджан" (Пд) и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Марково.

Със съпругата си Веселка имат дъщеря Марта и син Павел-младши. Със съпругата си Елена двамата имат двама сина – Борис и Калоян.

Автор на текста: Илия Кисимов