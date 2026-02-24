Академик-ПУ отстъпи пред гостуващия Етър‘64 за Купа България

© В среща от четвъртфналите за Купа България по хандбал за жени Академик-ПУ отстъпиха с 19:25 (9:15) пред гостуващия в Пловдив състав на Етър‘64. През първото полувреме гостенките натрупаха аванс от шест гола, при която разлика завърши и двубоят в залата на Пловдивския университет.



Треньорът на студентките Павел Дженев-младши използва следния състав за мача:



18 Гергана Александрова (вратар, капитан), 7. Стиляна Павлова 5 гола, 9. Петя Малинова 2, 13. Катерина Ванчева 1, 17. Мариана Данаилова 3, 55. Милена Величкова 3, 19. Петя Кръстева 5 (5. Благовеста Йосифова, 3. Венета Гочева и 20. Ваня Шиндарова).



Срещата бе ръководена от съдиите Станислав Стойков (Лч) / Велизар Делийчев (Лч), а делегат на БФХ бе Иван Башев (Гб).



Резултати от четвъртфиналите за Купа България по хандбал за жени:



Академик-ПУ – Етър`64 19:25 (9:15), Кремиковци - Свиленград 18:32 (10:12) и ЦСКА-Младост - Сливница 23:54 (10:27).



Домакин на финалите е град Бяла. На 14 март 2026 г. са полуфиналите Бяла – Сливница и Етър – Свиленград. В мача за титлата, който е на 15 март 2026, се срещат победителите от полуфиналите.