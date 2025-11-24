ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (6)
И Академик ПУ не избегна разгромна загуба от шампиона Бяла
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:02Коментари (0)95
©
Пловдивският Академик ПУ понесе разгромна загуба от домакина Бяла с 45:17 (18:10) мач от поредния кръг на елитното първенство по хандбал при жените.

Независимо къде игра през есента, шампионът Бяла обикновено бележеше по около 40 гола на противниците: 45:15 срещу Кремиковци, 46:19 със Свиленград, 37:25 срещу Сливница, 36:19 с Етър и 45:27 с Академик.

Академик ПУ се държеше достойно до 17-ата минута на мача (7:8) при гостуването в Бяла. От началото на срещата те дори водеха в резултата - 0:2, 1:3, 2:4 и 4:4. След това 8:7, гостенките инкасираха седем безответни гола за 15:8 (26 мин.). През втората част картината не се промени съществено и краят на мача дойде при резултат 45:17 за Бяла.

Бяла – Академик ПУ 45:17 (18:10)

Бяла: 4. Лидия Ковачева 5 гола, 5. Ния Цанкова 5, 7. Янина Третина 7, 8. Соня Богданова 3, 9. Замбие Ангелова 1, 16. Фатме Сяали, 17. Кристина Касабова 3, 18. Кристина Иванова, 21. Мадлен Тодорова 2, 22. Валерия Арушаня 4, 23. Рени Димова, 38. Ванина Коцева, 66. Мелина Спасова 12, 77. Емма Мустафова, 99. Аля Гончаренко 3.

Треньор: Виктория Жосан

Академик-ПУ: 18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 5. Благовеста Йосифова 3 гола, 7. Стиляна Павлова 7, 8. Лили Иванова 3, 13. Катерина Ванчева 4, 19. Петя Кръстева 5, 55. Милена Величкова 3 (1. Венета Гочева 1, 17. Мариана Данаилова 1, 20. Ваня Шиндарова).

Треньор: Павел Дженев – младши.

Съдии: Огнян Коларов/ Преслав Станчев (Ловеч)

Делегат на БФХ: Красимир Илиев

Резултати от петия кръг в първенството на "А“ РХГ за жени:

Бяла – Академик ПУ 35:27 (18:10), Свиленград - Спортист Кремиковци 35:19 (17:10), Сливница – Етър играят на 12 декември 2025 г. от 16 часа.

Класиране:

Бяла 5 5 0 0 10 209:105 (104)

Етър-64 4 3 0 1 6 125:94 (29)

Свиленград 5 3 0 2 6 126:132 (-6)

Сливница 4 1 0 3 2 100:124 (-24)

Академик-ПУ5 1 0 4 2 116:157 (-41)

Кремиковци 5 1 0 4 2 113:178 (- 65)
Още по темата: общо новини по темата: 57
17.11.2025
10.11.2025
27.10.2025
13.10.2025
09.10.2025
16.06.2025
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Пловдив бе домакин на държавно първенство и международен турнир по спортни танци
 Фондация "100 години Локомотив" пусна дарителски билет за мач без публика
 Играещият предимно с чужденци Берое уволни треньора, назначи българин, но временно
 БК Локомотив Пловдив: Време е за нови емоции!
 Биляна Дудова за "Фокус": Показвам, че съм една от най-добрите
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: