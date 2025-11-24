И Академик ПУ не избегна разгромна загуба от шампиона Бяла

© Пловдивският Академик ПУ понесе разгромна загуба от домакина Бяла с 45:17 (18:10) мач от поредния кръг на елитното първенство по хандбал при жените.



Независимо къде игра през есента, шампионът Бяла обикновено бележеше по около 40 гола на противниците: 45:15 срещу Кремиковци, 46:19 със Свиленград, 37:25 срещу Сливница, 36:19 с Етър и 45:27 с Академик.



Академик ПУ се държеше достойно до 17-ата минута на мача (7:8) при гостуването в Бяла. От началото на срещата те дори водеха в резултата - 0:2, 1:3, 2:4 и 4:4. След това 8:7, гостенките инкасираха седем безответни гола за 15:8 (26 мин.). През втората част картината не се промени съществено и краят на мача дойде при резултат 45:17 за Бяла.



Бяла – Академик ПУ 45:17 (18:10)



Бяла: 4. Лидия Ковачева 5 гола, 5. Ния Цанкова 5, 7. Янина Третина 7, 8. Соня Богданова 3, 9. Замбие Ангелова 1, 16. Фатме Сяали, 17. Кристина Касабова 3, 18. Кристина Иванова, 21. Мадлен Тодорова 2, 22. Валерия Арушаня 4, 23. Рени Димова, 38. Ванина Коцева, 66. Мелина Спасова 12, 77. Емма Мустафова, 99. Аля Гончаренко 3.



Треньор: Виктория Жосан



Академик-ПУ: 18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 5. Благовеста Йосифова 3 гола, 7. Стиляна Павлова 7, 8. Лили Иванова 3, 13. Катерина Ванчева 4, 19. Петя Кръстева 5, 55. Милена Величкова 3 (1. Венета Гочева 1, 17. Мариана Данаилова 1, 20. Ваня Шиндарова).



Треньор: Павел Дженев – младши.



Съдии: Огнян Коларов/ Преслав Станчев (Ловеч)



Делегат на БФХ: Красимир Илиев



Резултати от петия кръг в първенството на "А“ РХГ за жени:



Бяла – Академик ПУ 35:27 (18:10), Свиленград - Спортист Кремиковци 35:19 (17:10), Сливница – Етър играят на 12 декември 2025 г. от 16 часа.



Класиране:



Бяла 5 5 0 0 10 209:105 (104)



Етър-64 4 3 0 1 6 125:94 (29)



Свиленград 5 3 0 2 6 126:132 (-6)



Сливница 4 1 0 3 2 100:124 (-24)



Академик-ПУ5 1 0 4 2 116:157 (-41)



Кремиковци 5 1 0 4 2 113:178 (- 65)