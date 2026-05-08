Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич остана верен на стила си и прие спокойно победата на своя тим с 2:0 над Арда в третия плейофен кръг на втората четворка, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Словенският специалист похвали своите футболисти за старанието им на терена и изтъкна, че футболните моменти в срещата срещу тима от Кърджали са били на страната на "черно-белите".

Мнението на Косич за мача срещу Арда

Труден двубой, Арда е много добър отбор. Ние обаче имаме достатъчно натрупана инерция. Щастливи сме, но няма време да празнуваме, защото следващият мач чука на вратата. Постоянно казвам на футболистите да дават максимума от себе си.

Днес футболните моменти също бяха на наша страна. Но след червения картон ни беше още по-лесно. Арда е много труден опонент за нас и затова може да бъдем щастливи от представянето ни днес.

Жоел Цварц е много важен футболист за нас. Радвам се, че се справя перфектно. Сега може да се наслади на това, което е направил, но трябва да е готов за следващия мач.

Не познавам Севи Идриз извън терена. Но начинът, по който го виждам на терена и как се развива - това ми харесва. Той е фокусиран. Неговата работа е да дава всичко от себе си в следващите мачове.

Щастливи сме от завръщането на Димитър Илиев. Надяваме се да имаме още добри резултати.