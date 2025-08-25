© Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" почетоха паметта на бившия президент на клуба Георги Илиев. Днес се навършват точно 20 години от неговата смърт.



Привържениците разпънаха на Трибуна Бесика плакат с лика на бизнесмена, а под него написаха: Георги Илиев 1966 г. - ∞. Паралелно с това те запалиха няколко факли.



Припомняме, че Георги Илиев бе застрелян на 25 август 2005 година пред заведението му "Буда бар" в Слънчев бряг. Покушението става минути, след като Локомотив Пловдив елиминира сръбския ОФК Белград в турнира за Купата на УЕФА с 1:0 на реванша в Бургас (1:2 в първия мач).



При управлението на Георги Илиев Локомотив Пловдив печели шампионската титла на България и Суперкупата на страната през 2004 година, както и бронзовите медали в първенството (2005 г.).



Гледайте в прикаченото видео как от "Трибуна Бесика" почетоха паметта на бившия президент на Локомотив Пловдив!



