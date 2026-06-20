Бразилия записа първа победа на Мондиал 2026! "Селесао" победиха с класическото 3:0 Хаити в двубой от група "С" на Мондиал 2026, който продължава в САЩ, Канада и Мексико.

Първият успех на форума изпрати "Селесао" на върха в подреждането в своя поток с 4 точки, с колкото е и Мароко, който днес надделя над Шотландия.

Мачът Бразилия-Хаити се игра на стадион "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия пред 68 324 зрители по трибуните.

Първо полувреме

Още в 12-ата минута тимът, воден от Карло Анчелоти поведе чрез Витиня, но попадението беше отменено от ВАР поради засада.

Само 11 по-късно Винисиус Жуниор сътвори обещаващ удар след страхотно солово действие, но Джони Пласиде осуети опита му, насочен към центъра на вратата, с класно спасяване. Резултатът остава същият, но секунди след това Матеуш Куня вкара за 1:0 след рикошет.

В 36-ата минута "Селесао" отнеха в центъра топката на Хаити. Винисиус Жуниор напредна и подаде в наказателното поле на Куня, който отбеляза за втори път в мача - 2:0. Класическото 3:0 оформи Жуниор в добавеното време на първата част.

Второ полувреме

През втората част двата отбора не си отбелязаха редовен гол. В 56-ата минута Белгалд от Хаити се строполи в наказателното поле на съперника с претенции за дузпа, но реферът бе категоричен, че няма основания да посочи бялата точка. Само няколко м,инути по-късно Алисон за първи и последен път в мача се намеси след удар на Рикардо Аде.

Само 3 минути по-късно Жан-Кевин Дюверн имаше шанс да стреля към вратата на Бразилия, но ударът му мина встрани.

Резервата на Бразилия Габриел Мартинели нацели дясната греда на Хаити в 68-ата минута. В 76-ата минута Дъглаш Сантош получи тънък пас в наказателното поле с гръб към вратата, завъртя се около оста си и нанесе мощен удар, преминал обаче малко над напречната греда. Малко след това дебютиралият на Мондиал 2026 Ендрик, който също влезе през втората част, се разписа, но голът не бе зачетен поради засада.

В 87-ата минута Уилсон Исидор влезе в наказателното поле и прати мощен удар, който почти завърши в мрежата. Вратарят обаче внимаваше и направи добро спасяване. В добавеното време Сантана де Мораеш се освободи добре от пазача си в наказателното поле, но насочи удара си точно покрай дясната греда.

Директни мачове

В мачовете между Бразилия и Хаити в исторически план статистиката е изцяло за "Селесао". Южноамериканците имаха 3 от 3 категорични победи над карибската страна преди днешния мач.

Съперничеството им стартира още през 1959-а година когато Бразилия печели с разгромното 9:1 в среща от Панамериканските игри. Чак през 2004-а е следващият двубой, който е прителски. Тогава Бразилия печели с 6:0, а 3 от попаденията са дело на легендата Роналдиньо. За последното двата тима се срещат на Копа Америка през 2016-а година. "Селесао" печели - 7:1. Фелипе Коутиньо се разписва с хеттрик.