Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4:1 в мач от втория кръг в група "В“ на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Срещата се игра на "СоФи Стейдиъм"в Калифорния, САЩ.

През първата част липсваха чисти положения пред двете врати. "Часовникарите" бяха по-активния тим, но не затрудниха нито веднъж вратаря Никола Васил. При едно от малкото положения в 23-ата минута Ремо Фройлер отправи опасен удар от дистанция към вратата на Босна, но той мина покрай гредата.

Положението на терена не се промени и през първата половина на второто полувреме. Така се стигна до 74-ата минута, в която влезлият като резерва за Швейцария Рубен Варгас центрира, а Амар Мемич изчисти топката на крака на друга резерва - Йоан Манзамби, който с хубав удар от въздуха откри резултата.

Четири по-късно голмайсторът намери Брийл Емболо, който изпревари Тарик Мухаремович пред наказателното поле и бе фаулиран, а това доведе до нарушение и директен червен картон за бранителя на Босна и Херцеговина. В 84-ата Емболо пусна чудесен пас за Варгас, който с едно докосване шутира с десния си крак в далечния ъгъл, който бе неспасяем за противниковия вратар - 2:0.

В 90-ата резултата стана класически - Варгас намери на страхотна позиция Манзамби, който нямаше никакви проблеми да се разпише за 3:0. Босна върна един гол чрез Ермин Махич, след корнер вратарят Грегор Кобел изби топката, а Махич бе на точното място и с удар от въздуха отбеляза.

Крайното 4:1 оформи капитанът на "часовникарите" Гранит Джака в 96-ата минута от дузпа.