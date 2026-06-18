Гана започна с победа участието си на Световното първенство в Северна Америка, след като надделя с минималното 1:0 над Панама в двубой от група "L“, игран в Торонто.

Бившият защитник на Левски Хосе Кордоба, който носеше екипа на "сините“ между 2022 и 2024 година, започна като титуляр за панамците.

Именно тимът на Панама беше по-активен в началните минути. Още във втората минута Сесилио Уотърман отправи опасен удар от границата на наказателното поле, но вратарят Лорънс Ати Зиги се намеси сигурно.

В 34-ата минута Кристиан Мартинес нахлу в пеналтерията и падна след съприкосновение със съперников футболист, но съдията прецени, че няма основания да отсъди дузпа въпреки претенциите на панамците.

След почивката Панама продължи да диктува събитията на терена, но без да стигне до гол. В 60-ата минута Мартинес се озова на добра позиция след рикошет в наказателното поле, но изстрелът му премина встрани от вратата.

Постепенно Гана повиши оборотите и започна да поглежда по-смело към противниковата врата. Джонас Аджети пропусна добра възможност с глава в 73-ата минута, а драмата настъпи в добавеното време.

Тогава Брандън Томас-Асанте намери Кейлъб Иренки в наказателното поле, а резервата не сбърка и с мощен удар под напречната греда донесе трите точки на "черните звезди“.

В последните секунди се стигна и до напрежение между футболистите на двата отбора, след като вратарят на Гана беше ритнат при разбъркване в наказателното поле. Последва кратко меле, което бързо бе овладяно от главния съдия.

В другия мач от група "L“ Англия победи Хърватия с 4:2 и оглави класирането заедно с Гана.