Момичетата на Марица (Пловдив) във възрастовата група до 13 години ще участват във финалния междурегионален турнир по волейбол между регионите Тракия и Странджа. Надпреварата ще се състои на 18 и 19 юни в Панагюрище и в нея ще вземат участие осем отбора.

Тимовете ще бъдат разпределени в две групи от по четири отбора, а първите два състава в крайното класиране на всяка група ще се класират за полуфиналите, уточниха от ВК Марица.

Малките маричанки, които спечелиха първото място в регион Тракия, попаднаха в група Б заедно с тимовете на Берое (Стара Загора), Сливен Волей (Сливен) и Родопа (Смолян). Мачовете от групата ще се играят в Арена Асарел.

В група А пък са Казанлък Волей (Казанлък), Тополово (Тополово), Арда 22 (Кърджали) и домакините от Пан-Волей (Панагюрище).

Срещите на Марица от групата ще се проведат на 18 юни. В първия си мач от 11:30 часа Жълто-сините ще се изправят срещу Сливен Волей от 11:30 часа. След това – от 14:30 часа – следва двубой срещу Берое (Стара Загора) и от 16:30 предстои мач срещу Родопа (Смолян).

Полуфиналите, мачът за трето място и финалът ще се играят на 19 юни в Арена Асарел.