Волейболен клуб Марица (Пловдив) ще бъде домакин на мачовете от група Б на финалите на Държавното първенство за момичета под 16 години. Срещите ще се проведат от 4 до 7 юни в зала "Строител", като ще се играе на принципа всеки срещу всеки, съобщиха от "жълто-синия" клуб.

В група Б освен Марица са още отборите на Миньор (Перник), ЦПВК, Любо Ганев-Автосвят (Русе), Спартак (Варна) и Ботев (Враца).

Маричани започват мачовете си на 4 юни (четвъртък) от 16:00 часа с двубой срещу ЦПВК.

На 5 юни (петък) жълто-сините ще има две срещи - от 11:30 часа срещу Ботев (Враца) и след това от 17:30 часа срещу Спартак (Варна).

Следват двубои срещу Миньор (Перник) на 6 юни от 16:00 часа и срещу Любо Ганев-Автосвят (Русе) на 7 юни от 12:00 часа.

В група А пък са тимовете на Славия 2017 (София), Левски (София), ЦСКА, Тони Спорт (Берковица), ВК Владимир Николов (София) и Казанлък. Срещите там ще се играят в столичната зала Васил Симов.

Завършилите на първо и второ място отбори от двете групи се класират за финалната четворка, която ще се проведе на 9 и 10 юни в Пловдив. Победителите в двата полуфинала ще играят за първо място, а победените – ще се срещнат в битка за третата позиция.

Отборите, класирали се трето, четвърто, пето и шесто място в двете групи приключват участието си в Държавното първенство за тази възраст и заемат местата от пето до дванадесето по коефициент.