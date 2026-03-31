ЦПВК (София) спечели седмото издание на мемориалния турнир "Николай Диманов“, организиран от Марица (Пловдив) в зала "Строител". Надпреварата предложи много емоции, усмивки и оспорвани двубои, а финалът се превърна в истинска кулминация на турнира. ЦПВК (София) триумфира с първото място, след като победи Марица (Пловдив) с 2:1 гейма в изключително равностоен и напрегнат финал.
В спора за третото място Левски (София) се наложи над Тополово (Тополово) също след оспорвана игра и три изиграни гейма.
Турнирът се проведе за момичета до 14 години и събра млади таланти от отборите на Марица, ЦПВК, Левски и Тополово. Форматът беше директни елиминации – два полуфинала, мач за трето място и финал.
За всички участници бяха осигурени купи и медали за победители – като знак на техния труд, усилия и любов към волейбола, връчени от Милена Диманова – дъщерята на Николай Диманов, абсолютната легенда на Марица и бронзова медалистка от Олимпийските игри в Москва през 1980 г. – Ани Узунова, както и легендата на българския волейбол и олимпийски вицешампион от Москва 1980 – Каспар Симеонов.
Събитието премина при отлична организация и атмосфера в обновената от вицепрезидента на Марица Светослав Славов зала "Строител".
Полуфинали
В първия полуфинал Марица се наложи над Тополово с 2:0 (25:7, 25:16) гейма. Мачът предложи динамична игра и няколко оспорвани точки, но домакините показаха стабилна игра и доминираха през цялото време на терена в зала Строител.
Във втория полуфинал ЦПВК победи Левски с 2:0 (25:7, 25:14) гейма, демонстрирайки отлична колективна игра и решителност в своето представяне.
Мач за трето място
Двубоят за третото място между Левски и Тополово предложи интригуващи разгравания и обрати. След спечеления първи сет от тима на Тополово, Левски съумя да се върне в резултата и да се наложи с 2:1 (19:25, 25:14, 15:8) гейма.
Финал
Финалът между ЦПВК и Марица предложи истинска волейболна драма. ЦПВК започна категорично и спечели първата част, но пловдивчанки, водени от Стела Илиева, изравниха в резултата след силна игра във втория гейм. След оспорвани разигравания и в тайбрека, столичният тим се наложи с 2:1 (9:25, 25:17, 13:15) гейма.
Турнирът се организира в памет на Николай Диманов – уважаван треньор с огромен принос за школата на Марица и българския волейбол. Той ни напусна на 21 октомври 2016 година след тежка битка с онкологично заболяване.
Резултати от турнира
Полуфинали
Марица – Тополово 2:0 (25:7, 25:16)
ЦПВК – Левски 2:0 (25:7, 25:14)
Мач за трето място
Левски – Тополово 2:1 (19:25, 25:14, 15:8)
Финал
Марица - ЦПВК 1:2 (9:25, 25:17, 13:15)
Победители в турнира
2018 – U13 Казанлък Волей (Казанлък)
2019 – U15 Марица (Пловдив)
2022 – U13 Марица (Пловдив) и U12 Марица (Пловдив)
2023 – U13 Марица (Пловдив) и U12 Тополово (Тополово)
2024 – U13 ВАСК (София) и U12 Марица (Пловдив)
2025 – U14 Марица (Пловдив)
2026 – U14 ЦПВК (София)
ЦПВК спечели мемориалния турнир "Николай Диманов" в Пловдив
Още по темата
Още от Волейбол
Момчетата на Виктория Волей (Пловдив) спечелиха турнир в регион "Тракия", продължават битката за титлата
23.03
