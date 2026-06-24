Една от най-ярките български звезди на световната сцена - Мария Бакалова, подкрепи българските тенисисти на силния международен турнир на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив, който е с награден фонд от 56 700 евро. Първата българка, номинирана за престижната награда "Оскар", изгледа победите на Александър Василев и Пьотр Нестеров, които се класираха за втория кръг на сингъл.

Българската гордост в Холивуд призова всички любители на тениса да подкрепят родните таланти. Тя изрази вярата си в българските тенисисти, пожела им успех и подчерта колко важно е националите да усещат подкрепата на своите сънародници, съобщиха от българската федерация по тенис.

Националите на България за Купа "Дейвис" Александър Василев и Пьотр Нестеров ще изиграят днес мачовете си от втория кръг на турнира.

Василев ще се изправи срещу седмия поставен Сандро Коп (Австрия), а Нестеров ще премери сили срещу шестия в схемата Матео Мартино (Франция).

Седем българи ще участват и в надпреварата на двойки, като техните срещи също ще се проведат в сряда.

Александър Василев и Пьотр Нестеров ще изиграят днес мачовете си от втория кръг

Зрителите ще могат да наблюдават на централния корт на ТК "Локомотив" четири мача с българско участие.

Александър Донски и Сидхант Бантиа (Индия), поставени под №1 в схемата, ще стартират срещу българите Алекс Ганчев и Антъни Генов.

Националите за Купа "Дейвис" Илиян Радулов и Александър Василев ще играят срещу Томас Фанкат (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия).

Другите ни национали Янаки Милев и Пьотр Нестеров ще започнат участието си срещу вторите поставени Ярно Янс и Нилс Вискер (Нидерландия).