Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира всички прояви около вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, обяви пълната програма на грандиозния концерт на Античния театър, с който също ще се отбележи празника.

Както Plovdiv24.bg нееднократно информира читателите си, музикалното събитие ще е на 29 юни от 21,00 часа, а билетите са на цени от 26 до 100 евро.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондацията:

100 ГОДИНИ ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ВЕЧЕР, КОЯТО ЩЕ ОСТАНЕ В ИСТОРИЯТА!

29 юни 2026 г. Античен театър – Пловдив Начало: 21:00 ч.

На сцената ще се срещнат историята, музиката, емоцията и любовта към Локомотив Пловдив в спектакъл, създаден специално за 100-годишния юбилей на клуба.

Какво ви очаква?

Тържествено откриване с впечатляващо мултимедийно шоу и специално интро, което ще бъде последвано от ефектното появяване на водещия - либерото на волейболния Локомотив, Марто Иванов

Оркестърът и хорът Държавната опера ведно с незабравимия Спиридон Торбов с изпълнение на емблематични музикални произведения.

Празнична програма с участието на Танцова група "Пловдив“ и специални сценични изпълнения.

Среща с легенди на Локомотив Пловдив, клубни личности и специални гости, които ще споделят своите истории и послания към "черно-бялата“ общност.

Емоционални видео моменти, специални изненади и премиера на кадри от документалния филм, посветен на вековната история на клуба - "Пловдивският любимец на 100".

Поздрав от "Диамантените момичета“ и специално приготвено съчетание в чест на юбилея на нашия любим клуб.

Впечатляващо дрон шоу, пироефекти и сценична продукция, каквато Античният театър рядко е виждал.

Кулминацията на вечерта ще бъдат легендите от Б.Т.Р., които заедно със симфоничния оркестър ще изпълнят най-обичаните си песни.

Финалът ще събере на една сцена всички участници в спектакъла за общо изпълнение и празнична заря – достоен завършек на една незабравима вечер.

29 юни няма да бъде просто концерт. Това ще бъде празник на 100 години история, традиции, успехи и любов към Локомотив Пловдив.

Всички приходи от билетите ще бъдат насочени към реализирането на събитието – хонорари на участниците, дрон шоу, заря, озвучаване, осветление и цялостната организация.

Всеки закупен билет е подкрепа за тази историческа вечер. Ако искате да помогнете още повече – направете дарение и станете част от създаването на празника за 100 години Локомотив Пловдив!

Очакваме ви!