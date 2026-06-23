Отборът на Ботев (Пловдив) стартира с убедителна победа контролните срещи преди началото на сезон 2026-2027. Жълто-черните се наложиха над втородивизионния Спартак (Плевен) с 4:0.
Спарингът се игра на централния терен на базата в "Коматево" и бе неофициален повторен дебют на Станислав Генчев начело на "канарчетата".
Домакините поведоха с 2:0 през първото полувреме след попадения на каращия проби Алекс Джон и централния защитник Ивайло Видев.
След почивката паднаха още два гола. Те бяха реализирани от Самуил Цонов и Уилиамс Чимези.