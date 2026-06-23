Ръководството на волейболния Локомотив Авиа (Пловдив) зарадва привържениците на отбора с ексклузивна новина. Черно-белите постигнаха споразумение с диагонала Жулиен Георгиев и той ще продължи да играе за тима и през новия сезон в елитната Супер Волей.

Ето какво написаха от ВК Локомотив Авия в официалната си страница:

Някои истории заслужават продължение.

Сезон №3 за Жулиен Георгиев!

Боец, който винаги търси максимума в атака и не спира да зарежда трибуните с енергията си.

Жулиен избра да продължи пътуването си с Локомотив Авиа и през новия сезон.