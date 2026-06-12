След близо 10-годишно прекъсване двама пловдивски волейболни национали отново се събраха в един отбор. Този път това не стана в родния им клуб Виктория Волей (Пловдив), а в гръцкия Фойникас Сирос, провери Plovdiv24.bg. Става въпрос за посрещача Самуил Вълчинов и разпределителя Любослав Телкийски.

Двамата са връстници (родени 2001 година) и като деца и юноши играят заедно в школата на Виктория Волей.

Вълчинов бе представен вчера официално от Фойникас, а преди няколко дни същото се случи и с Телкийски.

За последно Самуил бе част от италианския Консар (Равена), а Телкийски спечели сребърен медал в родната Супер Волей с екипа на Нефтохимик 2010 (Бургас).

"Много съм щастлив да стана част от исторически клуб като Фойникас Сирос. Това, което ме накара най-много да кажа "да", беше визията и амбицията на клуба да създаде силен отбор, базиран на млади играчи. Треньорът също изигра много важна роля в решението ми да дойда в Сирос. Разбира се, условията, които предлага отборът, както и самото първенство, което се очаква да бъде силно конкурентно, допринесоха значително за моето решение. Очаквам с нетърпение да помогна на отбора да печели мачове и да зарадвам нашите фенове", заяви при представянето си Самуил Вълчинов.