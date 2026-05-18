Момчетата на Виктория Волей (Пловдив) до 12 години спечелиха титлата по волейбол в регион "Тракия“ за тази възраст. Турнирът се проведе през уикенда в "Арена Асарел“ в Панагюрище с участието на десет отбора. Малките "викторианци“ постигнаха пет победи, като не загубиха нито един гейм, научи Plovdiv24.bg.

В груповата фаза момчетата на треньора Калоян Стоянов се наложиха над Марица (Белово) и втория отбор на Хебър (Пазарджик). Във финалната фаза бе преодоляна и съпротивата на Родопа (Смолян) и първия отбор на Хебър.

В тази възраст финалният турнир на регионалното първенство е състезанието с най-висок ранг от държавния спортен календар.

Ето кои са златните медалисти за Виктория Волей (Пловдив)

Димо Костадинов, Димитър Мандаджиев, Димитър Кузмов, Николай Табаков, Галин Палазов, Янислав Янев, Димитър Кумчев, Александър Кормевски, Георги Лесев, Калоян Ранделов, Валентин Радев

Старши треньор: Калоян Стоянов