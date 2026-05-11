Момчетата на Виктория Волей (Пловдив) се класираха за финалите на държавното първенство по волейбол за възрастова група "под 13 години“, научи Plovdiv24.bg. това стана факт след проведения през уикенда в Пловдив финален турнир на регион "Тракия“. В него участие взеха домакините от Виктория Волей, Марица (Белово), Пан волей (Панагюрище) и Родопа (Смолян).

В първия полуфинал възпитаниците на Калоян Костов и Дани Василевска победиха отбора на Панагюрище с 2:0 гейма. След това малките "викторианци" отстъпиха на Марица (Белово) във финала, но въпреки това получиха виза за междурегионалното първенство. То реално е със статут на държавни финали в тази възраст.

Заключителният турнир ще се проведе в началото на месец юни, като осемте финалисти ще бъдат разделени на две групи по четири отбора.