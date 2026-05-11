Отлична новина дойде от Локомотив Пловдив след края на днешната тренировка на отбора. Тя бе последна преди утрешното гостуване на Черно море. Двубоят от четвъртия плейофен кръг във втората четворка на Първа лига е във вторник от 17:45 часа на стадион "Тича" във Варна.

След заниманието треньорът Душан Косич определи групата за морската ни столица. За първи път след близо 6-месечно прекъсване в разширения състав попадна крилото Крист Лонгвил.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че 20-годишният нападател счупи крака си на две места по време на тренировка на 25 октомври миналата година.

Ден по-рано той изигра едва втория си официален мач за Локомотив - при равенството 2:2 срещу Локомотив София в "железничарското" дерби в столичния квартал "Надежда".

С "черно-белите" днес тренираха и юношите от U18 Денис Кирашки и Радослав Палазов.