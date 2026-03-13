Локо даде две "жертви", но за 5-и път от началото на сезона победи с 1:0
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Севи Идриз (31) отбеляза единственото попадение за "смърфовете", които играха близо 40 минути с човек повече заради директен червен картон на Валон Хамдиджи.
Така възпитаниците на треньора Душан Косич прекъснаха серията си от 5 поредни мача без победа и имат вече актив от 38 точки, оставайки на 6-о място във временното класиране. Септември запази 14-ата си позиция в таблицата с 21 точки.
За пети път от началото на сезона Локомотив постига успех с 1:0 на своя стадион, показа справка на Plovdiv24.bg.
Още в 4-ата минута Адриан Кова стигна първи до топката в наказателното поле на гостите, където бе фаулиран от Георги Върбанов. Съдията Волен Чинков не се престраши да отсъди дузпа, а и не бе повикан от VAR да преразгледа ситуацията, въпреки че в нито един момент защитникът на Септември не докосна топката.
Три минути след това Парвиз Умарбаев центрира от корнер към вратарското поле, където Тодор Павлов засече с глава, но малко над напречната греда.
В 31-ата минута локомотивци откриха резултата. Топката бе изсипана към Жоел Цварц, който с десния крак от въздуха изведе Запро Динев по десния фланг. Последва центриране към Цварц, който обаче не успя да нанесе хубав удар, но пък направи топката удобна за Севи Идриз. Младежкият национал я овладя хладнокръвно и с шут с десния крак от 12 метра я насочи към горния ляв ъгъл на вратаря Николай Кръстев за 1:0. Това бе трето попадение за юношата на Локомотив Пловдив през настоящия сезон.
Малко след началото на второто полувреме Цварц се озова в удобна за стрелба позиция пред наказателното поле и шутира с левия крак, но Кръстев спаси.
В 52-ата минута отборът на Септември остана с човек по-малко след изключително грубо влизане на Валон Хамдиджи в крака на Георги Чорбаджийски. Първоначално Волен Чинков вдигна жълт картон за халфа на гостите, но бе повикан на VAR монитора, след което промени решението и изгони Хамджиджи. Чорбаджийски пък трябваше да бъде сменен принудително от Ефе Али заради контузията, която получи при нарушението срещу него.
В 66-ата минута Йоан Бауренски от гостите опита силен шут от дистанция, при който Боян Милосавлиевич успя да избие в корнер.
Десетина минути преди края контузия получи и бразилецът Лукас Риан, което със сигурност ще увеличи проБлемите за треньора на Локомотив Душан Косич.
Локомотив игра в следния състав:
Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Риян (82- Мартин Русков), Тодор Павлов, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски (52- Ефе Али), Парвиз Умарбаев (83- Александър Александров), Запро Динев (70- Франсиско Политино), Севи Идриз (70- Жулиен Лами), Жоел Цварц.
alexsp
преди 1 ч. и 59 мин.
Напълно тенденциозно съдийство.Няма значение кой свири.Просто никой не видя дузпата.5 броя съдии корумпирани мекерета и то срещу Септември.Колко време им трябваше да изгонят грубият футболист.Още малко да му се размине...Невероятни неща стават срещу Локомотив
