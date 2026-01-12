ИЗПРАТИ НОВИНА
Още един рожденик в Локомотив Пловдив празнува днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:59
©
Още един рожденик в Локомотив Пловдив празнува днес. Освен клубният лекар д-р Константин Павлов, поздравления приема и румънският защитник Андрей Киндриш. Той навършва 27 години.

"С пожелания за здраве, щастие и още много успехи с "черно-белите", написаха по този повод от ПФК Локомотив Пловдив.
