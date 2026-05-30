Привържениците на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", излязоха с емоционално обръщение към треньора на представителния тим Душан Косич, целия му щаб и футболистите. Повод за реакцията е краят на сезона, който дойде след злополучно загубения след изпълнения на дузпи бараж срещу Лудогорец в Разград.

От "черно-бялата" организация отбелязаха, че истинският локомотивец е до отбора не само когато побеждава и изказаха сърдечни благодарности към своите любимци за представянето им през целия сезон.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "The Magic of Plovdiv" от тяхната официална страница във Фейсбук:

Уважаеми Душан Косич,

Уважаеми футболисти, треньори и целият щаб на Локомотив Пловдив,

От името на хиляди локомотивци искаме да изкажeм огромната си благодарност за всичко, което ни дадохте през този сезон.

Футболът не е просто игра. За нас Локомотив е семейство, традиция, история и любов, която се предава от поколение на поколение. Тази любов не се измерва с класиране, точки или статистики. Тя се измерва с емоциите, които изпитваме, когато облечете черно-бялата фланелка и излезете да защитавате честта на нашия клуб.

През този сезон имаше всичко – радост, напрежение, надежда, разочарование, силни мачове, трудни моменти и незабравими емоции. Но едно нещо остана непроменено – вашата борба и желанието ви да се раздавате за емблемата на Локомотив Пловдив.

Благодарим на Душан Косич за труда, отдадеността и характера, които показа в трудни моменти. Да водиш Локомотив никога не е лесно. Този клуб носи огромна история и огромни очаквания. Благодарим за усилията, за професионализма и за това, че до последния ден работихте в интерес на отбора.

Благодарим и на всеки един футболист. Благодарим за всеки спечелен двубой, за всяка битка на терена, за всяка капка пот, оставена в черно-бялата фланелка. Ние виждаме и оценяваме труда, който често остава скрит зад резултатите.

Искаме да знаете нещо много важно – истинският локомотивец е до отбора не само когато побеждава. Лесно е да подкрепяш, когато всичко върви добре. Истинската любов се доказва в трудните моменти. И точно затова ние ще бъдем зад вас винаги – както в дните на радост, така и в дните на разочарование.

Локомотив Пловдив е преживял много през своята славна история. Имало е възходи и падения, титли и тежки периоди. Но едно винаги е оставало непроменено – верността на черно-бялата общност. Ние сме били тук преди този сезон, ще бъдем тук и след него. Защото не подкрепяме моментния успех – подкрепяме Локомотив.

Благодарим ви за всеки миг, в който ни накарахте да се гордеем. Благодарим ви за всяка усмивка, която подарихте на децата по трибуните. Благодарим ви за всеки момент, в който показахте какво означава да носиш тази фланелка.

Продължавайте да вярвате, да работите и да се борите. Ние ще бъдем там – на трибуните, пред телевизорите, по пътищата из цяла България и навсякъде, където играе нашият Локомотив.

Защото Локомотив не е просто клуб.

Локомотив е любов.

Локомотив е съдба.

Локомотив е семейство.

Благодарим ви за сезона!

Само Локо!

Черно-белите завинаги!