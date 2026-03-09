ЗАРЕЖДАНЕ...
Нелепа дузпа в самия край лиши Локо от точка срещу лидера Левски
Евертон Бала се разписа за домакините от дузпа в 89-ата минута.
Така възпитаниците на треньора Душан Косич останаха с актив от 35 точки на 6-о място във временното класиране. Левски пък има вече преднина от 9 точки пред Лудогорец.
Левски започна по-напористо мача и първите 15-ина минути бяха доста критични за локомотивци. Още във 2-ата минута Армстронг Око-Флекс се озова на добра позиция и отправи първия точен удар, който обаче не затрудни вратаря Боян Милосавлиевич.
В 8-ата минута Евертон Бала центрира от корнер към далечната греда, където Стипе Вуликич свали с глава към Око-Флекс. Ирландецът шутира от няколко метра, но Лукас Риан изчисти пред голлинията.
В 15-ата минута Евертон Бала центрира от свободен удар в наказателното поле, където Стипе Вуликич изпревари Лукас Риан и засече с глава в мрежата. Страничният съдия веднага вдигна флага за засада, като това впоследствие бе потвърдено и от VAR.
Малко след това треньорът на Локомотив Душан Косич извърши принудителна смяна, пускайки в игра Жулиен Лами на мястото на получилия контузия Каталин Иту.
Локомотив стигна до първия си удар в двубоя чак в 40-ата минута. Топката бе изсипана в наказателното поле на Левски, където бе избита от защитник в синьо. Тя попадна в Тодор Павлов, който отправи диагонален шут с левия крак, но срещна тялото на Кристиан Димитров.
Две минути по-късно Парвиз Умарбаев се пребори за една топка в средата на терена и изведе Жулиен Лами отляво. Французинът шутира от границата на наказателното поле, но високо над гредата в аут.
Шест минути след началото на второто полувреме черно-белите изпуснаха най-чистата ситуация до този момент в мача. Жоел Цварц изведе със страхотен дълъг пас Жулиен Лами отляво. Французинът пусна топката между краката на Алдаир и се озова сам срещу Светослав Вуцов. Последва шут с десния крак в близкия ъгъл, но топката профуча на педя от гредата в аут.
Две минути преди да изтече редовното време Левски получи дузпа. Армстронг Око-Флекс получи топката в наказателното поле, след като преди това Ивайло Иванов се подхлъзна. Нападателят на сините бе препънат от Мартин Русков и реферът Димитър Димитров веднага посочи бялата точка. Евертон Бала реализира хладнокръвно за крайното 1:0.
Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Стипе Вуликич. Майкон, Акрам Бурас, Асен Митков, Гашпер Търдин, Мазир Сула, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс.
Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Мартин Русков, Лукас Риян, Тодор Павлов (81- Мартин Атанасов), Ивайло Иванов, Андрей Киндриш, Парвиз Умарбаев (81- Миха Търдан), Каталин Иту (20- Жулиен Лами), Севи Идриз (70- Франсиско Политино), Жоел Цварц (81- Георги Чорбаджийски).
/
Косич: Тази загуба боли, съжалявам за моите играчи! Съдиите ми казаха, че дузпата е 100-процентова
20:27
Легенда на Локо след 0:5: Трудно се преглъща, но да стиснем зъби и да продължим напред! Пълна подкрепа за отбора и треньора!
06.03
Добри Козарев: Добрата новина е, че най-после спечелихме! Харесва ми как играем въпреки колебливите резултати
10:50
Внуците разчувстваха Ясен Петров след успеха над Берое: Не бях ги виждал, откакто съм в Добрич
10:30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
wladko 1
преди 47 мин.
Порнография,пълна....и за кво да ходя да викам??????
wladko 1
преди 50 мин.
ПОРнографияяяяяяя,пълна...и за кво да ходя да викам!!!!????
baionzi
преди 51 мин.
Съдията беше готов и той да падне само и само да свири Дузпа. Да ви и съдиите и първенството скапано!
valen
преди 1 ч. и 2 мин.
Страхливец си Стойчо!
