Отборът на Локомотив Пловдив изигра приличен двубой, но въпреки това не успя да зарадва своите привърженици поне с точка. Черно-белите записаха втора поредна загуба в шампионата, след като отстъпиха злощастно на лидера Левски с 0:1 като гости в мач от 25-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион “Георги Аспарухов".

Евертон Бала се разписа за домакините от дузпа в 89-ата минута.

Така възпитаниците на треньора Душан Косич останаха с актив от 35 точки на 6-о място във временното класиране. Левски пък има вече преднина от 9 точки пред Лудогорец.

Левски започна по-напористо мача и първите 15-ина минути бяха доста критични за локомотивци. Още във 2-ата минута Армстронг Око-Флекс се озова на добра позиция и отправи първия точен удар, който обаче не затрудни вратаря Боян Милосавлиевич.

В 8-ата минута Евертон Бала центрира от корнер към далечната греда, където Стипе Вуликич свали с глава към Око-Флекс. Ирландецът шутира от няколко метра, но Лукас Риан изчисти пред голлинията.

В 15-ата минута Евертон Бала центрира от свободен удар в наказателното поле, където Стипе Вуликич изпревари Лукас Риан и засече с глава в мрежата. Страничният съдия веднага вдигна флага за засада, като това впоследствие бе потвърдено и от VAR.

Малко след това треньорът на Локомотив Душан Косич извърши принудителна смяна, пускайки в игра Жулиен Лами на мястото на получилия контузия Каталин Иту.

Локомотив стигна до първия си удар в двубоя чак в 40-ата минута. Топката бе изсипана в наказателното поле на Левски, където бе избита от защитник в синьо. Тя попадна в Тодор Павлов, който отправи диагонален шут с левия крак, но срещна тялото на Кристиан Димитров.

Две минути по-късно Парвиз Умарбаев се пребори за една топка в средата на терена и изведе Жулиен Лами отляво. Французинът шутира от границата на наказателното поле, но високо над гредата в аут.

Шест минути след началото на второто полувреме черно-белите изпуснаха най-чистата ситуация до този момент в мача. Жоел Цварц изведе със страхотен дълъг пас Жулиен Лами отляво. Французинът пусна топката между краката на Алдаир и се озова сам срещу Светослав Вуцов. Последва шут с десния крак в близкия ъгъл, но топката профуча на педя от гредата в аут.

Две минути преди да изтече редовното време Левски получи дузпа. Армстронг Око-Флекс получи топката в наказателното поле, след като преди това Ивайло Иванов се подхлъзна. Нападателят на сините бе препънат от Мартин Русков и реферът Димитър Димитров веднага посочи бялата точка. Евертон Бала реализира хладнокръвно за крайното 1:0.

Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Стипе Вуликич. Майкон, Акрам Бурас, Асен Митков, Гашпер Търдин, Мазир Сула, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс.

Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Мартин Русков, Лукас Риян, Тодор Павлов (81- Мартин Атанасов), Ивайло Иванов, Андрей Киндриш, Парвиз Умарбаев (81- Миха Търдан), Каталин Иту (20- Жулиен Лами), Севи Идриз (70- Франсиско Политино), Жоел Цварц (81- Георги Чорбаджийски).