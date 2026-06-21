Отборът на Асоциацията на българските футболисти (АБФ), съставен от свободни агенти, загуби от Вихрен (Сандански) с 1:4 в контролна среща. Спарингът се игра на стадиона в Сандански и бе първи за играчите без договори. Те се готвят в лагерна обстановка под ръководството на треньора Румен Стоянов.

Подобен отбор се организира за 19-а поредна година от АБФ, като целта на проекта е да се помогне на футболистите да си намерят клубове по време на предсезонната подготовка.

И петте гола в контролата паднаха през първото полувреме. Свободните агенти откриха резултата още в 11-ата минута. Христо Стоянов задържа една топка в предни позиции, пусна пас през линията на защитата към Александър Добчев, който засече с крак за 0:1.

Четвърт час по-късно домакините изравниха чрез новото си попълнение Калоян Кръстев. До края на първото полувреме за Вихрен се разписаха още Даниел Пехливанов (33), Венцислав Бенгюзов (38) и юношата на клуба Иван Лазаров (42).

ГАЛЕРИЯ: Свободните агенти загуби от Вихрен в контрола ‹ ›

Нашият отбор се представи добре и мисля, че в голяма част от мача бяхме равностойни. Головете в нашата врата паднаха след индивидуални грешки. Но за 4-5 дни подготовка и съвместна работа е нормално да има грешки. Доволен съм от всички футболисти. Имахме 4-5 излизания сами срещу вратата, някои от тях спрени със засади, които бяха леко съмнителни. Тези млади момчета, повечето родени 2007 и 2008 година, заслужават внимание, защото се представиха добре. Чудеса не сме правили, но стояхме добре срещу един добър отбор с амбиции, даже мога да кажа доста добър отбор за стандартите на Втора лига, заяви треньорът на отбора на АБФ Румен Стоянов.

Той пусна в игра следния състав:

Божидар Петров, Георги Георгиев (№19), Антонио Василев, Владимир Тенев, Асен Георгиев, Теодор Иванов, Николай Андонов, Георги Георгиев (№7), Александър Добчев, Христо Стоянов, Лазар Георгиев (Харис Господинов, Ангел Димитров, Адриан Кирилов, Андрей Димитров, Димитър Симеонов, Радослав Александров, Стилян Палчев, Пресиян Семов).

Следващата контрола на отбора на свободните агенти ще бъде във вторник (23 юни) от 18,00 часа срещу Монтана на стадион "Огоста“.