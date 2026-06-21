Отборът на Асоциацията на българските футболисти (АБФ), съставен от свободни агенти, загуби от Вихрен (Сандански) с 1:4 в контролна среща. Спарингът се игра на стадиона в Сандански и бе първи за играчите без договори. Те се готвят в лагерна обстановка под ръководството на треньора Румен Стоянов.
Подобен отбор се организира за 19-а поредна година от АБФ, като целта на проекта е да се помогне на футболистите да си намерят клубове по време на предсезонната подготовка.
И петте гола в контролата паднаха през първото полувреме. Свободните агенти откриха резултата още в 11-ата минута. Христо Стоянов задържа една топка в предни позиции, пусна пас през линията на защитата към Александър Добчев, който засече с крак за 0:1.
Четвърт час по-късно домакините изравниха чрез новото си попълнение Калоян Кръстев. До края на първото полувреме за Вихрен се разписаха още Даниел Пехливанов (33), Венцислав Бенгюзов (38) и юношата на клуба Иван Лазаров (42).
Той пусна в игра следния състав:
Божидар Петров, Георги Георгиев (№19), Антонио Василев, Владимир Тенев, Асен Георгиев, Теодор Иванов, Николай Андонов, Георги Георгиев (№7), Александър Добчев, Христо Стоянов, Лазар Георгиев (Харис Господинов, Ангел Димитров, Адриан Кирилов, Андрей Димитров, Димитър Симеонов, Радослав Александров, Стилян Палчев, Пресиян Семов).
Следващата контрола на отбора на свободните агенти ще бъде във вторник (23 юни) от 18,00 часа срещу Монтана на стадион "Огоста“.