Националните отбори по футбол на Еквадор и Кюрасао завършиха наравно 0:0 в двубой от втория кръг в група "Е“ на Световното първенство в Северна Америка.

В групата са и Германия и Кот д`Ивоар

Мачът се изигра пред 68 598 зрители в Канзас Сити.

37-годишният вратар на Маями ФК Елой Ром донесе първа точка за тима на Кюрасао от световни първенства с феноменални намеси.

Тимът на Еквадор имаше тотално надмощие, но играчите на аржентинския селекционер Себастиан Бекачече така и не успяха да се справят с Ром, който демонстрира чудеса от храброст и не допусна попадение.

Още в 3-ата минута той показа класа срещу Енер Валенсия.

Последваха още няколко добри положения за Еквадор.

В 42-ата минута страхотна възможност пропусна Джон Йебоа, като отново Ром бе последната преграда.

Две минути по-късно Ром измъкна в последния момент топката от Валенсия.

Футболистите на Кюрасао опитваха да стигнат до вратата на Еквадор на контраатаки, но така и не записаха точен удар към вратата на съперника до почивката.

През второто полувреме канонадата пред вратата на Кюрасао продължи с пълна сила, но Ром бе непреодолим.

В 59-ата минута Гонсало Плата пропусна добра възможност и отново Ром спаси.

Минута по-късно дойде и най-добрата възможност в мача за тима на Кюрасао. Ливано Коменесия стреля опасно, но Ернан Галиндес отрази удара му.

В 65-ата минута отново Ром бе във вихъра си след удар с глава на Валенсия.

Минута по-късно пропуск за Еквадор направи и Пачо.

Играчите на Еквадор продължиха да търсят гола, но така и не успяха.

За двата тима това са първи спечелени точки на турнира. Еквадор е на 3-ото място, а Кюрасао са последни.

Лидер след втория кръг в групата е Германия с пълен актив от 6 точки,следвани от Кот д`Ивоар с 3.