ЦСКА победи с 2:1 словенския Брине в първия контролен мач на "червените" от лятната подготовка в Австрия.

В 20-ата минута Алехандро Пиедраита напредна отдясно и подаде към Георги Чорбаджийски, който се освободи и стреля опасно, но стражът се намеси. В 31’ Анхело Мартино напредна с топка в крака и се озова на страхотна стрелкова позиция, но шутира слабо с неудобния си десен крак.

В 41-вата минута новакът в словенския елит откри резултата, след като Давид Пастор сбърка при подаване и топката попадна в Ерик Милошевич, който отбеляза с прецизен удар от 20-тина метра.

На полувремето Христо Янев направи много промени, като Пастор беше единствения, който остана на терена.

В 51-вата минута "червените" бяха близо до изравняване, след като Матиас Фаетон дриблира в наказателното поле на противника и стреля, но топката се удари в страничната греда. Пет по-късно Исак Соле отне топката от противник и си освободи пространство за удар, но той мина на сантиметри от страничната греда.

В 67-ата минута Жоел Цварц, който премина при "армейците" преди два дни, влезе вместо Пастор. Това наложи известни рокади. Васил Каймаканов отиде на десния бек, Цварц на върха на атаката пред Йоанис Питас, а по крилата застанаха Кевин Додай и Фаетон.

В 80' Цварц се разписа в дебюта си и изравни резултата. Исак Соле центрира от корнер, а топката попадна в нидерландския нападател, който овладя и стреля, а след лек рикошет топката се озова в мрежата.

В първата минута от добавеното време ЦСКА стигна до победата - Фаетон, озовал се в наказателното поле до аутлинията извади към Питас, който с хубав удар донесе победата на "червените.