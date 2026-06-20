Нидерландия победи с 5:1 Швеция в мач от Група "F" на Световното първенство в Северна Америка. Срещата се играе в Хюстън, САЩ.

В 5-ата мините “лалетата" откриха резултата. Тиджани Райндерс изведе отляво Коди Гакпо, който намери Брайън Броби на страхотна позиция, а той засече топката във вратата. След само две минути Виктор Гьокереш бе изведен на добра позиция и стреля силно, но вратарят Барт Вербруген изби в корнер.

В 17' Нидерландия вкара огледален гол на първия си - Дониел Мален подаде отдясно към Дензъл Дъмфрис, който центрира, Броби засече топката по сходен начин в мрежата.

Швеция стигна до попадение в 45-ата минута, след като Густаф Лагербиелке се разписа с глава след неразчетено излизане на Вербруген, но веднага бе сигнализирано за засада, която бе потвърдена, но бе много тънка. В 4-ата минута на добавеното време на първата част вкаралият два гола за "тре кронур" в първия мач срещу Тунис Ясин Аяри стреля опасно от границата на наказателното поле, но стражът се намеси и последва само корнер.

В 47-ата минута влезлият като резерва Крисенсио Съмървил преодоля противник и изведе Дъмфрис отдясно, който центрира по земя топката към Коди Гакпо, а крилото на Ливърпул без проблеми вкара на празна врата за 3:0. Седем по-късно Съмървил подаде към Гакпо, който преодоля Лагербиелке и с точен изстрел покачи резултата на 4:0.

В 59' Алесандър Исак изведе сам срещу вратаря Антъни Еланга, който успя да разпише за 4:1. В 84-ата минута Исак отправи хубав удар от дистанция, но Вербруген отново се намеси и изби в корнер.

Крайното 5:1 оформи Крисенсио Съмървил в 89', след като "лалетата" организираха хубава атака. В нейния край Мемфис Депай подаде към крилото на Уест Хем, а той с прецизен удар от границата на наказателното поле отбеляза.

По този начин Нидерландия оглави групата с 4 точки, Швеция е на втора позиция с 3 пункта. Днес предстои двубоят между другите два тима от групата - Япония и Тунис.