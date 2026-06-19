Събитията след трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА доведоха до оставка в Локомотив Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Тя дойде по-конкретно след официалното изявление на клуба относно това защо се е стигнало до преминаването на нидерландеца при "армейците".

От "Лаута" след 10-годишна вярна служба реши да си тръгне пресаташето на клуба Николай Тънковски. Той използва личния си профил във Фейсбук, за да уведоми за своето решение "черно-бялата" общност.

Тънковски изрично уточнява, че не е писал текста на въпросното съобщение, а то е било изпратено лично от собсгтвеника Христо Крушарски и по негово настояване е било публикувано в официалните платформи на клуба.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното изявление на Николай Тънковски:

Уважаеми представители на "черно-бялата“ общност,

Във връзка с развилите се събития от тази сутрин, бих искал да внеса яснота, че по-рано публикуваната позиция на ПФК Локомотив Пловдив не е мое дело и не е написана от мен. Тя е изпратена от г-н Христо Крушарски и неговото изрично желание бе да бъде публикувана в социалните мрежи и официалния сайт на клуба.

Вследствие на това желая да Ви уведомя, че също тази сутрин подадох своята оставка в клуба.

Благодаря за хубавите моменти в последните десет години! Желая успех на отбора през следващия сезон!

С уважение,

Николай Тънковски