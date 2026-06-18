Една от най-добрите български атлетки в момента - Габриела Петрова, ще пропусне Балканиадата, но не заради контузия. Състезателката на Локомотив Пловдив ще участва в силния и атрактивен турнир "Дни на летящите", който ще се състои в неделя (21 юни) в германския град Есен.

Надпреварата ще се проведе на площад "Кенедиплац“, а програмата включва троен скок за жени, овчарски скок за мъже, троен скок за мъже и скок на височина за жени, съобщиха от българската федерация по лека атлетика.

Габи ще направи втория си старт за сезона в тройния скок. Тя започна лятото силно, след като зае второ място на турнира "Филотей“ в Атина с 14.29 м и още в първото си състезание покри норматива за участие на европейското първенство в Бирмингам през август.

С резултата си от гръцката столица Габриела Петрова се нарежда сред най-добрите в дисциплината през сезона. Възпитаничката на треньора Атанас Атанасов е трета в европейската ранглиста за сезона, като пред нея са само Нежа Филипич (Словения) - 14.50 м, и сръбкинята Ивана Шпанович с 14.41 м.

В остъствието на Габи българският тим ще бъде представен от 36 атлети на Балканиадата в гръцкия град Волос, която също е този уикенд.