Отлично представяне на състезателките на пловдивския клуб по лека атлетика "Енерджи" на завършилите в столицата държавни първенства по лека атлетика за различни възрасти при девойките. СКЛА Еверджи участваше с четири атлетки, които спечелиха 3 национални титли и 1 бронзов медал при откриването на летния сезон.

Надпреварата се проведе на лекоятлетическия стадион на НСА.

Сияна Бръмбарова (родена 2007 година) спечели националната титла на седмобой при девойките до 20 години, с актив от 5042 точки. Тя подобри личните си резултати на 100 м/пр и 200 м.

Ивона Йорданова (родена 2012 г.) спечели многобоя до 16 години с 378 точки.

Пламена Чакърова (родена 2004 г.) стана национална шампионка на 100 метра с препятствия до 23 години с резултат 14.19 секунди, което е и неин личен рекорд.

Дария Мишовска (родена 2008) зае 3-то място и заслужи бронзовото отличие в седмобоя при девойките до 20 години.