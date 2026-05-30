Отборът на Локомотив Пловдив се върна в борбата за шампионската титла по баскетбол при мъжете. Това стана факт, след като черно-белите победиха Балкан Ботевград с 82:77 (23:23, 19:14, 18:22, 22:18) в третия финален плейоф в Националната баскетболна лига. Мачът се игра при невероятна атмосфера в зала "Сила" в Пловдив.

По този начин пловдивчани намалиха резултата на 1-2 победи за Балкан, а в серията се играе до 3 победи от максимум 5 мача. Четвъртият двубой от серията е на 1 юни (понеделник) от 19:15 часа отново в зала "Сила" в Пловдив.

Най-интригуваща бе последната четвърт от мача, в която резултатът вървеше точка за точка. Малко повече от две минути преди финалната сирена резултатът бе 72:70 в полза на Балкан. Тогава обаче в две последователни нападения Девърл Рамзи реализира от тройката и пловдивчани обърнаха до 76:74.

Минута и половина преди края Локомотив все бе напред с точка при 78:77, а впоследствие Рамзи вкара и два пъти от наказателната линия за 80:77. В последните секунди играчите на Асен Николов задържаха аванса си и затвориха срещата с 82:77.