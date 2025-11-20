© Вчерашното пловдивско баскетболно дерби между Локомотив и Академик в зала "Сила" беше уважено от почти всички футболисти и треньори на ПФК Локомотив Пловдив. Те стискаха палци наравно с останалите "черно-бели" фенове, като всички бяха зарадвани с победа, информираха от "Лаута".



БК Локомотив Пловдив спечели драматично с 98:93 след продължение срещу Академик Бултекс 99. Мачът беше оспорван от първата до последната секунда.



Присъствието на футболистите и треньорите на ПФК Локомотив Пловдив показа за пореден път силната връзка и подкрепа в "черно-бялото“ семейство, допълниха в официално съобщение от ПФК Локомотив.



