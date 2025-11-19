ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (12)
Драма, пълна зала и зрелищен баскетбол в първото дерби на Пловдив от 1961 година насам
Автор: Стойчо Генов 22:48Коментари (0)238
©
Локомотив спечели първото пловдивско дерби на ниво мъжки елитен баскетбол от 1961 година насам! Черно-белите победиха градския си съперник Академик Бултекс 99 с 98:93 след изключителна драма и продължение (26:28, 12:12, 30:32, 19:15, 11:6).

Двубоят от 8-ия кръг на НБЛ се игра пред близо 1200 зрители при невероятна атмосфера в зала "Сила" и определено бе най-добрият мач от началото на сезона в лигата.

Дербито започна по-силно за "студентите", който имаха аванс от 20:11 след тройка на Райт-Рииво Лаане в първата четвърт. Локомотив постепенно изравни резултата и двата отбора се оттеглиха за почивка със само 2 точки преднина за Академик. 

Равностойните изяви продължиха и след паузата, когато символичните гости водеха със 72:68 след кош на Обрад Томич.

"Черно-белите" се добраха до продължения след равенство 87:87 след точен изстрел от зоната за три точки на Шоу Андерсън. 

В продължението Локомотив Пловдив демонстрира по-успешна стрелба и се поздрави с краен успех при 98:93.

Локомотив е на шесто място в класирането с 11 точки (4 победи и 3 загуби), докато Академик заема девета позиция с 9 пункта (2 победи и 5 загуби).

Още по темата: общо новини по темата: 188
19.11.2025
18.11.2025
15.11.2025
10.11.2025
28.10.2025
27.10.2025
предишна страница [ 1/32 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Не първо, а 9-о елитно дерби играят днес Локомотив и Академик! Последният двубой завършва с анулиран резултат
 Фенклубът на Локо: Подкрепете момчетата в този исторически сблъсък!
 Юношите на Академик Пловдив победиха ЦСКА като гости
 Баскетболист на Академик Пловдив с повиквателна за националния отбор
 Академик разгроми Шумен в Пловдив и изскочи на 6-о място в НБЛ
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: