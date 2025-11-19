© Локомотив спечели първото пловдивско дерби на ниво мъжки елитен баскетбол от 1961 година насам! Черно-белите победиха градския си съперник Академик Бултекс 99 с 98:93 след изключителна драма и продължение (26:28, 12:12, 30:32, 19:15, 11:6).



Двубоят от 8-ия кръг на НБЛ се игра пред близо 1200 зрители при невероятна атмосфера в зала "Сила" и определено бе най-добрият мач от началото на сезона в лигата.



Дербито започна по-силно за "студентите", който имаха аванс от 20:11 след тройка на Райт-Рииво Лаане в първата четвърт. Локомотив постепенно изравни резултата и двата отбора се оттеглиха за почивка със само 2 точки преднина за Академик.



Равностойните изяви продължиха и след паузата, когато символичните гости водеха със 72:68 след кош на Обрад Томич.



"Черно-белите" се добраха до продължения след равенство 87:87 след точен изстрел от зоната за три точки на Шоу Андерсън.



В продължението Локомотив Пловдив демонстрира по-успешна стрелба и се поздрави с краен успех при 98:93.



Локомотив е на шесто място в класирането с 11 точки (4 победи и 3 загуби), докато Академик заема девета позиция с 9 пункта (2 победи и 5 загуби).



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.