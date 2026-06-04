Фенклубът на Локомотив Пловдив призова черно-белите привърженици за още по-силна подкрепа към баскетболния мъжки отбор. Както е известно, момчетата на треньора Асен Николов играят в петък (5 юни) финал за шампионската титла на България. Техен съперник е отборът на Балкан, а двубоят е от 19,15 часа в зала "Арена Ботевград".

От "Лаута" организираха безплатната екскурзия до Ботевград, като уточниха, че записванията все още продължават.

Локомотив е само на една крачка от титлата в дебютния си сезон и сега е моментът да покажем силата на черно-бялото семейство. Отборът заслужи нашата подкрепа – нека бъдем до него в най-важния мач! Време е да застанем рамо до рамо зад нашите момчета и заедно да направим последната крачка към титлата! Само Локо, заявиха по този повод от Фенклуб Локомотив Пловдив.

Записвания за екскурзията стават на барчето на "Лаута" (при Мая), както и със съобщение до страниците на БК Локомотив Пловдив в социалните мрежи. Тръгването е на 5 юни в 15:00 часа от стадион "Локомотив".