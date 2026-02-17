© Исторически момент за БК Локомотив Пловдив! Така от "черно-белия" баскетболен клуб анонсираха предстоящия двубой на отбора в Ботевград.



"БК Локомотив Пловдив ще направи своя дебют в турнира за efbet Купа на България! Черно-белите излизат в първия четвъртфинал срещу тима на Берое. 19.02.2026 г. (четвъртък) 16:00 часа, Арена Ботевград. Срещата ще бъде излъчена НА ЖИВО по Max Sport 2 HD. Нека подкрепим момчетата в този важен момент", написаха още от БК Локомотив Пловдив.