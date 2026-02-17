ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (14)
Исторически момент за БК Локомотив Пловдив!
Автор: Стойчо Генов 13:06Коментари (0)164
©
Исторически момент за БК Локомотив Пловдив! Така от "черно-белия" баскетболен клуб анонсираха предстоящия двубой на отбора в Ботевград.

"БК Локомотив Пловдив ще направи своя дебют в турнира за efbet Купа на България! Черно-белите излизат в първия четвъртфинал срещу тима на Берое. 19.02.2026 г. (четвъртък)  16:00 часа, Арена Ботевград. Срещата ще бъде излъчена НА ЖИВО по Max Sport 2 HD. Нека подкрепим момчетата в този важен момент", написаха още от БК Локомотив Пловдив.
Още по темата: общо новини по темата: 213
16.02.2026
05.02.2026
02.02.2026
30.01.2026
26.01.2026
19.01.2026
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Вторият отбор на Марица стартира пролетния дял с разгромно 8:0
 ПФК Спартак призова феновете за подкрепа в регионално дерби на стадион "Пловдив"
 Грандиозни планове за вековния юбилей на Локомотив Пловдив
 Това е фаворитът за постоянен треньор на Ботев (Пловдив)
 Прочутата лечителка Марияна провежда терапия на звезда на Локо в Белград
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: