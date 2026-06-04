Бъдещето на стадион "Христо Ботев" е свързано само и единствено с концесия. Съоръжението е собственост на Община Пловдив, която вече го включи в проекта на план за действие за общинските концесии до 2027 година, провери Plovdiv24.bg.

Предмет на концесията е "Предоставяне и управление на една или повече услуги и правото да извършва една или повече стопански дейности, различни от услугите, възложени за предоставяне и управление, както и различни от строителство, срещу което предоставя на концесионера правото да получава приходи от извършването на тези услуги при поемане на оперативния риск".

Срокът на концесията за стадиона е 35 години, с възможност за удължаване от 11 години и 8 месеца.

Размерът на концесионното възнаграждение ще бъде определен при извършване на подготвителните действия по Закона за концесиите, се казва още в документа.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че в момента ПФК Ботев плаща на Община Пловдив наем за ползването на стадиона в размер на 5 549,54 лева без ДДС месечно (2837,43 евро). Това е съгласно договор, приет с решение на Общински съвет – Пловдив от 21.04.2023 година.