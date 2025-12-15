ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев с втора за днес позиция! Има промяна, свързана с протеста довечера
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:02
Ръководството на ПФК Ботев използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да излезе с втората за днес позиция. Този път тя е свързана с организирания тази вечер протестен митинг - шествие до площада пред Община Пловдив.

"Жълто-черните" се отказват от планираното блокиране на три възлови кръстовища в града и ще се събират единствено пред стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

Във връзка с днешния протест на привържениците на Ботев Пловдив, внасяме следното уточнение:

Призоваваме феновете в 17:30 часа на стадион “Христо Ботев", където ще бъде блокирано кръстовището на бул. “Източен и ул. “Богомил".

След това множеството ще се отправи към Община Пловдив, до където ще се проведе мирно шествие.

За да не се затруднява движението в Пловдив и да не се разваля коледното настроение в града, кръстовищата на Чифте баня и Сточна гара няма да се блокират.

Призоваваме всички привърженици на Ботев и граждани на Пловдив да дойдат на протеста, за да се сбъдне голямата ни мечта - изцяло завършен стадион “Христо Ботев".
ФК ДекларациатЪ. Вицове безкрай. АнцугЪ напъва да е по-ПО-НАЙ важниятЪ папагал. Всичките 1912 селянки трябва да му пълнят касичката и да слушкат иначе шамари на паркинга. Какво повече искате от този феликан-стратег. Мачкате Локо Пловдив 4:0 с малко минерална вода. И стадион ви построи с “лични” средства, купи дълговете на Цингаревич…. “спасителЪ на 6:0тяф”
0
 
 
Средата на февруари….”идеално време” за футбол.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
