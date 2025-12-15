ПФК Ботев с втора за днес позиция! Има промяна, свързана с протеста довечера

© Ръководството на ПФК Ботев използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да излезе с втората за днес позиция. Този път тя е свързана с организирания тази вечер протестен митинг - шествие до площада пред Община Пловдив.



"Жълто-черните" се отказват от планираното блокиране на три възлови кръстовища в града и ще се събират единствено пред стадион "Христо Ботев".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:



Във връзка с днешния протест на привържениците на Ботев Пловдив, внасяме следното уточнение:



Призоваваме феновете в 17:30 часа на стадион “Христо Ботев", където ще бъде блокирано кръстовището на бул. “Източен и ул. “Богомил".



След това множеството ще се отправи към Община Пловдив, до където ще се проведе мирно шествие.



За да не се затруднява движението в Пловдив и да не се разваля коледното настроение в града, кръстовищата на Чифте баня и Сточна гара няма да се блокират.



Призоваваме всички привърженици на Ботев и граждани на Пловдив да дойдат на протеста, за да се сбъдне голямата ни мечта - изцяло завършен стадион “Христо Ботев".