Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов отново се активизира в социалната мрежа и каза много важни неща чрез личния си профил във Фейсбук, видя Plovdiv24.bg. Този път реакцията на бизнесмена е свързана с бездействието около завършването на Етап 2 от стадион "Христо Ботев". Строителният предприемач назова конкретно каква е причината за това по съоръжението да не се прави нищо в момента.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението на Илиян Филипов:
Всеки ден ме спират фенове по улиците, а десетки други ми пишат и питат едно и също:
"Какво става с Етап 2 на стадион "Христо Ботев“?“
Ето какво става.
Имаме подписан договор още от месец март.
Имаме избран изпълнител.
Но нямаме строителен надзор.
А без строителен надзор договорът не може да бъде изпълняван и строителството не може да започне.
Най-притеснителното е, че повече от три месеца по-късно все още няма дори обявена обществена поръчка за избор на надзор в сайта на Община Пловдив.
Това вече не е нормално забавяне.
Това е пълно бездействие.
Дали е умишлено или е резултат от некомпетентност, оставям всеки сам да прецени.
Фактите са ясни - три месеца след подписването на договора няма нито една реална стъпка към старта на Етап 2.
А през това време ботевистите чакат.
И имат право да питат:
Кой и защо бави довършването на стадион "Христо Ботев“?
Защото когато имаш договор, имаш изпълнител, а дори не си обявил поръчка за надзор, трудно можеш да убедиш някого, че искаш проектът да започне възможно най-бързо.
Ботевистите заслужават отговори. И най-вече - заслужават действия.
Само Ботев!
Майна Таун
преди 1 ч. и 4 мин.
Отговора е ясен, нямаше буфера Презастрой, насочи средства към джамията в задния двор на Вси
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