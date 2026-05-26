Ръководството на ПФК Ботев призова привържениците на протест. От "жълто-черния" клуб използваха официалната си страница във Фейсбук, за да приканят феновете. Те трябва да дойдат в четвъртък пред сградата на Общинския съвет в 9,00 часа.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, тогава ще се проведе редовната сесия, а общинските съветници трябва да гласуват предложението на кмета за изменение на договора за ползване на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

Ботевисти,

На 28-ми от 09:00 ч. пред сградата на Общински съвет – Пловдив ви призоваваме да се съберем на едно символично "кафе“ в защита на дома на ПФК Ботев Пловдив.

Темата не е просто административна. Става въпрос за бъдещето на стадион "Христо Ботев“, за правото клубът да управлява пълноценно своя дом и за това ПФК Ботев да не бъде превръщан в гост на собствения си стадион.

Нека покажем, че жълто-черната общност е будна, обединена и стои зад каузата за прозрачно, устойчиво и справедливо управление на стадион "Христо Ботев“.

28 май

09:00 ч.

Пред Общински съвет – Пловдив