Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов реагира мигновено след загубата на своя тим в дербито на Пловдив, видя репортер на Plovdiv24.bg. Бизнесменът по традиция използва личния си профил във Фейсбук, за да направи коментар, като този път това бе по-скоро обръщение към ботевистите.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мението на големия шеф на "жълто-черния" клуб:
Ботевисти,
Тази загуба боли. Боли всички нас. Няма думи, които могат да променят усещането след подобно дерби. Разбирам гнева и разочарованието ви.
И аз съм огорчен. Защото знам какво означава този мач за всеки един жълто-черен човек. Но въпреки всичко искам да благодаря на всички ботевисти, които днес бяха до отбора. Вие отново показахте какво означава безусловна любов към Ботев.
Поемаме своята отговорност. И ви обещавам едно - този клуб няма да се пречупи и няма да се предаде.
Ще направим всичко необходимо Ботев отново да бъде там, където му е мястото - силен, горд и обединен.
Само Ботев
Yellow submarine
преди 33 мин.
Питайте колко го боли Вален,че забравил да вземе кофата с вазелина.
спортклуб
преди 38 мин.
Илияне, още дълги години да ни радваш, жив и здрав да си, селяк!
ултрас1926
преди 47 мин.
С цикатридина маз минава а някой казват че и от вазелина олабвало ва.
винаги с вас
преди 51 мин.
,,...боли всички нас.." Хахаха
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!