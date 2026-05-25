Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов реагира мигновено след загубата на своя тим в дербито на Пловдив, видя репортер на Plovdiv24.bg. Бизнесменът по традиция използва личния си профил във Фейсбук, за да направи коментар, като този път това бе по-скоро обръщение към ботевистите.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мението на големия шеф на "жълто-черния" клуб:

Ботевисти,

Тази загуба боли. Боли всички нас. Няма думи, които могат да променят усещането след подобно дерби. Разбирам гнева и разочарованието ви.

И аз съм огорчен. Защото знам какво означава този мач за всеки един жълто-черен човек. Но въпреки всичко искам да благодаря на всички ботевисти, които днес бяха до отбора. Вие отново показахте какво означава безусловна любов към Ботев.

Поемаме своята отговорност. И ви обещавам едно - този клуб няма да се пречупи и няма да се предаде.

Ще направим всичко необходимо Ботев отново да бъде там, където му е мястото - силен, горд и обединен.

Само Ботев