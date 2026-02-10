ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Настояваме още днес за проверка на терена на "Лаута"! Ако е лош - БФС да смени стадиона, а не да отлага дербито
Автор: Стойчо Генов 12:17Коментари (0)353
©
Ръководството на ПФК Ботев стартира първата за днешния ден официална декларация. Тя е свързана с призив към Лицензионната комисия на БФС да направи незабавен оглед на състоянието на терена на стадион "Локомотив" в Пловдив.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на ПФК Ботев:

Във връзка с възникналия сериозен обществен и спортен скандал, свързан със състоянието на футболни терени в България, и с оглед предстоящата официална среща на стадион "Лаута“, настояваме Лицензионната комисия на БФС да извърши планираната проверка на състоянието на терена още днес или най-късно утре сутрин.

Притесненията на ПФК Ботев Пловдив са, че в случай на констатиране на лошо състояние на терена, което не позволява нормалното и безопасно провеждане на срещата, следва да бъде приложена процедурата, предвидена в наредбите на БФС – а именно да се даде 24-часов срок за смяна на терена, а не отлагане на мача за друг час и/или дата.

Подчертаваме, че подобно отлагане би създало сериозни съмнения за неравнопоставеност, още повече че в общественото пространство вече се коментира, че в противниковия отбор има наказани и контузени състезатели, както и че съществува предварителна договорка между клуба-домакин и БФС. Подобни внушения, независимо дали са основателни или не, нанасят тежък удар върху доверието в управлението на българския футбол.

Апелираме към Българския футболен съюз да спазва стриктно собствените си наредби, правила и указания, и да прилага еднакъв стандарт към всички клубове, без изключения.

Очакваме Вашата своевременна реакция и яснота по процедурата, която ще бъде следвана.
