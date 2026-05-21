Фенклубът на Локомотив Пловдив отправи апел към "черно-белите" привърженици. Този път реакцията от "Лаута" е свързана с предстоящото дерби на Пловдив срещу Ботев. Рекордното 5-о издание на този сблъсък в рамките на настоящия сезон е в понеделник (25 май) от 17,45 часа на стадион "Локомотив".
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:
Приятели,
В понеделник имаме страхотна възможност да благодарим за мъжката игра на футболистите и треньора. Излизаме срещу отбора, фенове и собственици, на които “им стига тази награда за Локомотив да няма награда".
Многократно доказахме, че любовта ни не може да бъде пречупена от чуждата омраза!
Един град, два различни свята!
Бъди на стадиона, бъди до Локомотив!
valen
преди 39 мин.
Предполагам, че вече сте продали поне 3500 билета. До понеделник 10000. Смешници. Цяла България ви се смее на лъжите. Надявам се,че ви е ясно, че в понеделник феновете на Ботев Пд ще са повече от вашите. Бъдете сигурни джуджета !
Голям Ботев
преди 40 мин.
Излизате не срещу феновете, а срещу отбора на Пловдив. Срещу феновете нямате шанс, докато на терена нещата са 50/50.
