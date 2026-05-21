Студенти, преподаватели и служители на ПУ "Паисий Хилендарски“ участваха в различни инициативи и състезания в рамките на втората Седмица на спорта, организирана от висшето училище, този път по повод 65-годишнината на университета. За втора поредна пролет Катедра "Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ към Биологическия факултет на ПУ обедини представители на пловдивските ВУЗ в благороден благотворителен крос през първия ден на поредицата от събития, съобщиха за Plovdiv24.bg от висшето учебно заведение.

Събраните средства бяха дарени на Националната асоциация на деца с диабет, а точно толкова благородно организаторите и спонсорите не приложиха фотофиниш за сантиметри разлика и включиха в челните тройки по няколко победители от различни университети. Само в кроса бягаха повече от 500 души от всички пловдивски университети, а също и група ученици от Хасково.

Един от дните беше отреден за научна конференция под надслов "Физическо възпитание и спорт – споделени практики, предизвикателства и перспективи“, в която бяха представени повече от 20 значими доклада, отново от различни висши училища в цялата страна.

След това започнаха традиционните състезания и игри по най-различни спортове – тенис, футбол, волейбол, баскетбол, доджбол, тенис на маса, щафети, теглене на въже. От името на ректора на Пловдивския университет проф. Румен Младенов участниците в тях бяха приветствани от заместник-ректора по международна дейност и връзки с обществеността доц. д-р Борян Янев.

В Топ 3 на победителите от дългоочаквания шахматен турнир попаднаха двама студенти и един доцент от Пловдивския университет. Златния медал грабна Християн Колев, който учи във филиала на ПУ в Смолян. Второто място завоюва Димитър Арденски от Факултета по математика и информатика в пловдивската Алма матер.

Преподавател от Юридическия факултет също се класира в челната тройка: това е доцент Георги Ганчев. Главен съдия на турнира беше IA Международен съдия на FIDE Ружка Генова, WIM. През последния ден от Седмицата на спорта клуб "Олимпиец“ организира викторина за студенти на спортна тематика, отново с интересни награди.