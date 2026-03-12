ЗАРЕЖДАНЕ...
Категоричен успех за България в историческия първи мач на националния тим в Пловдив
Така националките продължават да водят в класирането на групата с перфектен баланс от 4-0 победи след първите си четири срещи.
За първи път в историята мач на женския национален отбор по баскетбол се игра в Пловдив.
Българките започнаха концентрирано и с много добра игра в защита си осигуриха серия от точки на бърза атака, за да поведат с 10:0 още в самото начало. Това им даде необходимата увереност и до края на първия период домакините увеличиха аванса си до 22 точки при 34:12.
Тимът на България продължи да диктува събитията на паркета и във втората четвърт, която бе спечелена с 24:13. Така почивката дойде при резултат 58:25.
След паузата за националките заработи и стрелбата от дистанция, което им позволи да реализират 31 точки, докато в защита българките ограничиха съперника до само 5 вкарани точки в третата част.
В последните десет минути възпитаничките на Таня Гатева направиха успеха си повече от убедителен, оформяйки крайния резултат на 120:40.
Преслава Колева бе най-резултатна за победата с 20 точки, към които прибави и 11 борби. С "дабъл-дабъл" завърши и Стеф Костович с 12 точки и 10 борби, като общо седем български състезателки записаха двуцифрен точков актив.
В следващия си мач България посреща отбора на Украйна. Двубоят е на 14 март (събота) от 19:00 часа отново в зала "Колодрума“ в Пловдив.
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
