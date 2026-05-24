Бронзовият медалист от завършилото мъжко волейболно първенство - Локомотив Авиа (Пловдив), отново ще играе в европейските клубни турнири. Черно-белите ще представят страната ни в турнира "Чалъндж Къп“ и с нетърпение очакват поредното европейско предизвикателство. Жребият за надпреварата ще бъде изтеглен на 15 юли в Люксембург, когато ще стане ясен и първият съперник.

От Локомотив Авиа обаче се отказаха да играят в зала "Колодрума", както беше миналия сезон. В клуба реално се съобразиха с желанието на феновете, които бяха категорични, че по-добрата атмосфера се получава в спортната зала на ПУ "Паисий Хилендарски", където отборът вече две години домакинства в шампионатните двубои.