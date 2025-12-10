ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортният тотализатор подпомогна Община Пловдив с 50 000 лева
Автор: Стойчо Генов 11:19
Меморандум за стратегическо партньорство между Община Пловдив и "Български спортен тотализатор“ бе подписан днес в заседателната зала на общината, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Подписа си под документа сложиха изпълнителният директор на БСТ Любомир Петров и кметът на града Костадин Димитров.

Така бе направена първа стъпка към дългосрочно сътрудничество, което ще обедини усилията на местната власт и тотализатора в подкрепа на българския спорт и активния начин на живот.

"Гледаме напред в бъдещето с оглед на нашата кандидатура за Европейска столица на спорта. Благодарим за подкрепата на спортния тотализатор, защото това означава подкрепа към пловдивския спорт. Ние в Пловдив сме гостоприемна публика, обикновено колективните, а и индивидуалните спортове, се радват на силна подкрепа тук. Спортният тотализатор ще подпомогне община Пловдив с 50 000 лева, които ще инвестираме в развитието на пловдивския спорт", заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

"За нас е изключителна чест да подпишем този меморандум. Ние сме институция, чиято основна цел за своето близо 70-годишно съществуване е да генерира средства за спорта. Надяваме се да надграждаме за в бъдеще и с културни събития. Ще развиваме това партньорство с Община Пловдив. За нас всяко едно дете, което отлепим от екрана и вкараме в спортните площадки, ще бъде повод за гордост", каза Любомир Петров.

Гледайте в прикаченото видео репортаж от събитието!

