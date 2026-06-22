Момчетата на Виктория Волей (Пловдив) заеха престижното четвърто място на държавното първенство по волейбол във възрастовата група до 14 години. Заключителният междурегионален турнир, който е със статут на финали, се проведе в Стара Загора с участието на осем отбора.

Представителите на регионите "Странджа“ и "Тракия“ бяха разделени в две групи и играха по формулата "всеки срещу всеки“. В първата фаза на надпреварата малките "викторианци" постигнаха две победи срещу отборите на "Казанлък Волей“ и "Родопа“ (Смолян) и претърпяха загуба от Берое (Стара Загора).

В полуфинала пловдивчани, водени от треньора Йорданка Василевски, отстъпиха на Марица (Белово).

В спора за бронзовите медали Виктория Волей отново се изправи срещу домакините от Берое и загуби в един от най-оспорваните мачове на турнира.

Крайно класиране

1. "Нефтохимик 2010“ Бургас

2. "Марица“ Белово

3. "Берое“ Стара Загора

4. "Виктория Волей" Пловдив